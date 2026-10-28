Пассажиры совершили около 2 млн поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто»
31 «дачный» маршрут запустила подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто» в этом году. На этих автобусах пассажиры совершили около двух миллионов поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сезонные автобусы начали работать в апреле и продолжат курсировать до начала ноября.
«Дачные» маршруты помогают жителям столичного региона комфортно добираться до загородных участков. Кроме того, с весны по осень мы увеличиваем количество автобусов на некоторых популярных направлениях», — сказал глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.Самыми востребованными у пассажиров стали автобусы маршрута №43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка»: на них совершили 452 тысячи поездок. На второе место вышел маршрут №27 «Егорьевск — Кочема» с 232 тысячами поездок. А третьим по популярности стал маршрут №26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы», где насчитали 217 тысяч поездок.