Достижения.рф

Пассажиры совершили около 2 млн поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто»

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

31 «дачный» маршрут запустила подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто» в этом году. На этих автобусах пассажиры совершили около двух миллионов поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Сезонные автобусы начали работать в апреле и продолжат курсировать до начала ноября.

«Дачные» маршруты помогают жителям столичного региона комфортно добираться до загородных участков. Кроме того, с весны по осень мы увеличиваем количество автобусов на некоторых популярных направлениях», — сказал глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.
Самыми востребованными у пассажиров стали автобусы маршрута №43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка»: на них совершили 452 тысячи поездок. На второе место вышел маршрут №27 «Егорьевск — Кочема» с 232 тысячами поездок. А третьим по популярности стал маршрут №26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы», где насчитали 217 тысяч поездок.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0