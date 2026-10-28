Пассажиры совершили около 2 млн поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто»

28 октября 2026, 11:19

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

31 «дачный» маршрут запустила подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто» в этом году. На этих автобусах пассажиры совершили около двух миллионов поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Сезонные автобусы начали работать в апреле и продолжат курсировать до начала ноября.





«Дачные» маршруты помогают жителям столичного региона комфортно добираться до загородных участков. Кроме того, с весны по осень мы увеличиваем количество автобусов на некоторых популярных направлениях», — сказал глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.