Подмосковные льготники уже используют бесплатный проезд в Москву
Жители Московской области, имеющие льготы, теперь могут бесплатно ездить на транспорте Москвы по смежным межрегиональным маршрутам. Речь идёт о поездках между столицей и Подмосковьем по городскому и пригородному сообщению с регулируемыми тарифами. Об этом сообщили в Минсоцразвития Московской области.
Для реализации льготы нужно перекодировать соцкарту на ридере в МФЦ. Нововведение касается ветеранов военной службы, ветеранов труда, жителей предпенсионного возраста, а также льготников силовых ведомств с доходом ниже удвоенной величины прожиточного минимума.
«В регионе более 230 000 жителей имеют возможность оформить бесплатный проезд на смежных маршрутах. Многие уже перекодировали свои социальные карты и оценили преимущество бесплатного проезда. Это действительно важное изменение, которое экономит средства и делает поездки между столицей и Подмосковьем комфортнее», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Ранее бесплатный проезд уже предоставляли пенсионерам старше 60 лет, федеральным льготникам, многодетным семьям и детям-сиротам. Для тех, кто получает социальную карту впервые, в МФЦ выдают временные единые социальные билеты, чтобы льгота начала действовать сразу.
Подать заявление на получение социальной карты жителя Московской области можно на региональном портале госуслуг.