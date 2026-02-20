Подмосковные льготники уже используют бесплатный проезд в Москву

20 февраля 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Жители Московской области, имеющие льготы, теперь могут бесплатно ездить на транспорте Москвы по смежным межрегиональным маршрутам. Речь идёт о поездках между столицей и Подмосковьем по городскому и пригородному сообщению с регулируемыми тарифами. Об этом сообщили в Минсоцразвития Московской области.





Для реализации льготы нужно перекодировать соцкарту на ридере в МФЦ. Нововведение касается ветеранов военной службы, ветеранов труда, жителей предпенсионного возраста, а также льготников силовых ведомств с доходом ниже удвоенной величины прожиточного минимума.



«В регионе более 230 000 жителей имеют возможность оформить бесплатный проезд на смежных маршрутах. Многие уже перекодировали свои социальные карты и оценили преимущество бесплатного проезда. Это действительно важное изменение, которое экономит средства и делает поездки между столицей и Подмосковьем комфортнее», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.