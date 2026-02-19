В девяти округах Подмосковья отремонтировали остановки общественного транспорта
Ремонт остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах в девяти округах Московской области, провели сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы проходили как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте привели в порядок остановки на Донинском шоссе в Раменском, на улице Гагарина в Жуковском, на Носовихинском шоссе в Балашихе и на проспекте Пацаева в Долгопрудном», — говорится в сообщении.Кроме того, остановочные павильоны починили в деревне Парыкино под Егорьевском, деревне Большое Образцово округа Ступино, на улице Московская в посёлке Снегири округа Истра, на Михневском шоссе в посёлке Малаховка округа Люберцы и на Шоссейной улице в посёлке Рылеево округа Бронницы.