В девяти округах Подмосковья отремонтировали остановки общественного транспорта

19 февраля 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах в девяти округах Московской области, провели сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы проходили как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте привели в порядок остановки на Донинском шоссе в Раменском, на улице Гагарина в Жуковском, на Носовихинском шоссе в Балашихе и на проспекте Пацаева в Долгопрудном», — говорится в сообщении.