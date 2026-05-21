Достижения.рф

Пассажиры ЦППК совершили 35 млн поездок по «Тройке»

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За три года пассажиры ЦППК совершили около 35 млн поездок с оплатой через «Кошелёк» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные компании-перевозчика.



Сервис позволяет оплачивать проезд без покупки отдельного билета в кассе или терминале. Для прохода пассажиру достаточно приложить карту к турникету или валидатору при входе и выходе со станции.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, систему оплаты «Тройкой» на пригородных маршрутах запустили в мае 2023 года. За это время популярность сервиса заметно выросла: если в первый год картой ежемесячно пользовались около 570 тысяч человек, то с начала 2026 года показатель превысил 1,2 млн пассажиров в месяц.

По словам первого заместителя генерального директора ЦППК Владимира Булака, самым востребованным направлением стало Ярославское — там сервис выбрали более 26 млн пассажиров. Он подчеркнул, что пользователи ценят возможность оплачивать поездки одной картой без необходимости каждый раз оформлять билет.

Фото: istockphoto / Apriori1

Стоимость проезда при оплате через «Кошелёк» соответствует цене обычного билета. При входе система списывает 61 или 71 рубль в зависимости от тарифной зоны, а окончательную сумму рассчитывает после завершения поездки.

Для корректной работы сервиса пассажирам необходимо прикладывать карту как при входе, так и при выходе со станции. Если пользователь пропустит валидацию, система может временно заблокировать карту. В таком случае восстановить доступ помогут сотрудники пригородной кассы.

В ЦППК также напомнили, что при наличии действующего железнодорожного билета проход через турникет произойдёт именно по нему. Компания продолжает развивать бесконтактные способы оплаты и цифровые сервисы для повышения комфорта пассажиров.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0