Пассажиры ЦППК совершили 35 млн поездок по «Тройке»

21 мая 2026, 10:46

За три года пассажиры ЦППК совершили около 35 млн поездок с оплатой через «Кошелёк» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные компании-перевозчика.

Сервис позволяет оплачивать проезд без покупки отдельного билета в кассе или терминале. Для прохода пассажиру достаточно приложить карту к турникету или валидатору при входе и выходе со станции.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, систему оплаты «Тройкой» на пригородных маршрутах запустили в мае 2023 года. За это время популярность сервиса заметно выросла: если в первый год картой ежемесячно пользовались около 570 тысяч человек, то с начала 2026 года показатель превысил 1,2 млн пассажиров в месяц.По словам первого заместителя генерального директора ЦППК Владимира Булака, самым востребованным направлением стало Ярославское — там сервис выбрали более 26 млн пассажиров. Он подчеркнул, что пользователи ценят возможность оплачивать поездки одной картой без необходимости каждый раз оформлять билет.Стоимость проезда при оплате через «Кошелёк» соответствует цене обычного билета. При входе система списывает 61 или 71 рубль в зависимости от тарифной зоны, а окончательную сумму рассчитывает после завершения поездки.Для корректной работы сервиса пассажирам необходимо прикладывать карту как при входе, так и при выходе со станции. Если пользователь пропустит валидацию, система может временно заблокировать карту. В таком случае восстановить доступ помогут сотрудники пригородной кассы.В ЦППК также напомнили, что при наличии действующего железнодорожного билета проход через турникет произойдёт именно по нему. Компания продолжает развивать бесконтактные способы оплаты и цифровые сервисы для повышения комфорта пассажиров.