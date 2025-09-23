Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэропорту Нижнего Новгорода из-за атаки БПЛА
Пассажиры рейса SU-531, который направлялся из Дубая и должен был приземлиться в Москве в 21:56, переночуют в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Самолет совершил вынужденную посадку из-за атаки украинских беспилотников на Москву. Сначала люди провели на борту почти три часа в ожидании. Затем их перевели в здание аэропорта, где предоставили матрасы и сообщили, что вылет перенесен на 14:00. При этом, как утверждается, время вылета ориентировочное, а сотрудники воздушной гавани называют разное время.
В столичных аэропортах был объявлен план «Ковер». Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московский регион началась около полудня 22 сентября. В результате работы ПВО сбиты более 15 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.
