Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэропорту Нижнего Новгорода из-за атаки БПЛА

23 сентября 2025, 02:43

Пассажиры рейса Дубай — Москва проведут ночь в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: istockphoto / skyNext

Пассажиры рейса SU-531, который направлялся из Дубая и должен был приземлиться в Москве в 21:56, переночуют в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».