Рейс Владивосток — Москва экстренно приземлился в Петербурге из-за атаки беспилотников
Авиарейс SU 1709 из Владивостока в Москву вынужденно приземлился в аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Пассажиры уже три часа находятся на борту самолета, и для одного из них пришлось вызвать скорую помощь. По их словам, самолет должен был приземлиться в Москве в 21:35. Однако из-за атаки БПЛА самолет перенаправили в аэропорт Пулково в Петербурге.
Позже пассажирам сообщили, что рейс отменен. Также стало известно, что люди не могут получить от авиакомпании информацию о дальнейших действиях.
Ранее Московский регион подвергся масштабной атаки украинских беспилотников. В настоящий момент продолжают поступать сообщения о работе системы ПВО над столицей и ее окрестностях.
