ПВО уничтожила более 80 беспилотников над российскими регионами
Система противовоздушной обороны сбила 81 украинский беспилотник над территорией России в течении последних суток. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Атаки зафиксированы над семью областями, в том числе над Московским регионом, Крымом и Черным морем. Данные указаны за период с 15:00 до полуночи 22 сентября.
Более десяти воздушных целей были сбиты в районе Москвы и окрестностях. Кроме того, момент падения одного из беспилотников зафиксировали камеры наблюдения. В результате повреждения получили несколько автомобилей, сведения о пострадавших не поступали. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичная ПВО продолжает отражать атаку противника.
