Число сбитых над Москвой беспилотников возросло до 14

22 сентября 2025, 23:18

Собянин: ПВО сбила ещё два беспилотника над Москвой, всего ликвидировано 14 БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Средства ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.