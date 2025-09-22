Достижения.рф

Число сбитых над Москвой беспилотников возросло до 14

Собянин: ПВО сбила ещё два беспилотника над Москвой, всего ликвидировано 14 БПЛА
Фото: iStock/NiseriN

Средства ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Таким образом, на подлёте к Москве вечером 22 сентября ликвидировали уже 14 дронов. Информацию о последних сбитых БПЛА Собянин предоставил в 10:57 (мск).

Службы ПВО и правоохранительные органы продолжают работу по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над столичным регионом. На местах работают все экстренные службы.

Ранее сообщалось, что самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Новой Москвы из-за атаки БПЛА. Местные жители записали инцидент на видео.

Мария Моисеева

