Число сбитых над Москвой беспилотников возросло до 14
Средства ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Таким образом, на подлёте к Москве вечером 22 сентября ликвидировали уже 14 дронов. Информацию о последних сбитых БПЛА Собянин предоставил в 10:57 (мск).
Службы ПВО и правоохранительные органы продолжают работу по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над столичным регионом. На местах работают все экстренные службы.
Ранее сообщалось, что самолёт на сверхнизкой высоте пролетел над многоэтажками Новой Москвы из-за атаки БПЛА. Местные жители записали инцидент на видео.
Читайте также: