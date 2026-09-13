Патриарх Кирилл освятил храм иконы Божией Матери «Седмиезерная» в Мытищах

13 сентября 2026, 12:38

оригинал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: max.ru/vorobiev)

Сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Седмиезерная», расположенного на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана в Мытищах. Предстоятель Русской православной церкви также возглавил Божественную литургию. Об этом сообщил в Макс глава Подмосковья Андрей Воробьев.





Идея возведения храма возникла в 2022 году — в год празднования 100-летия санитарно-эпидемиологической службы России. Строительные работы начались годом позже. Новый храм призван стать данью уважения нескольким поколениям специалистов санитарно-эпидемиологической службы, чья деятельность уже более века направлена на предупреждение заболеваний и сохранение здоровья миллионов людей.



Фото: max.ru/vorobiev

Выбор иконы имеет символическое значение. Смоленская Седмиезерная икона Божией Матери почитается как чудотворная: по преданию, в XVII веке она избавила Казань от эпидемии чумы. Сегодня перед этим образом верующие молятся об избавлении от болезней.



Четыре года назад первый камень в основание храма заложили вместе с заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой. Сегодня этот день разделили с жителями Мытищ.



Фото: max.ru/vorobiev





«Пусть новый храм станет местом, куда хочется приходить за поддержкой и душевным спокойствием, где люди смогут разделить и радость, и непростые минуты своей жизни», — написал Воробьев.