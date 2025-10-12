Достижения.рф

Монастырь с многовековой историей сгорел из-за короткого замыкания

Фото: iStock/grafoto

На севере Италии сгорел монастырь Бернага, основанный около 400 лет назад. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одной из келий. Священнослужителей своевременно эвакуировали. Всего в здании в этот момент находился 21 человек. Информация о пострадавших не приводится.

Отмечается, что огонь уничтожил ценные произведения искусства, церковную утварь и антикварную мебель.

Президент Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил, что пламя разрушило часть исторического места, имеющего глубокие корни, уходящие в Средневековье. Тем самым пожар нанес значительный ущерб памяти и самобытности региона.

Лидия Пономарева

