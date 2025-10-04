Семинар «Возвращая имена» объединил поисковиков из нескольких регионов России
В Доме правительства Московской области прошёл межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны». Он объединил поисковиков, историков и краеведов из десятков регионов России в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата».
Мероприятие организовали Министерство информации и молодёжной политики Московской области совместно с региональным отделением движения «Поисковое движение России». С 2020 года подмосковный штаб проекта обработал около 2,5 тысячи заявок. Только за девять месяцев 2025 года приняли 401 обращение, включая 52 – из других регионов.
Как отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, проект «Судьба солдата» помогает не только найти сведения о погибших родственниках, но и поделится опытом с другими регионами.
«Проект “Судьба солдата” в Подмосковье – это выстроенная за пять лет система помощи людям. (...) Мы не только помогаем в установлении судеб, но и активно делимся своими наработками. Наши специалисты ездили делиться опытом в Хабаровский край, Волгоградскую и Вологодскую области, а также проводят обучающие семинары и записывают видеоуроки для всех желающих», – отметила Швелидзе.В семинаре приняли участие представители Москвы, Московской области, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Кировской и других областей, а также Донецкой Народной Республики, Ямала и Хабаровского края. К обсуждению в онлайн-формате присоединились коллеги из Томска и Италии.
Одним из трогательных моментов встречи стала история Михаила Кузьмина, внука солдата Михаила Павловича Кузьмина, погибшего в 1942 году в Тверской области. Его судьбу удалось восстановить подмосковным поисковикам. Вероятно, он похоронен в братской могиле в селе Погорелое Городище.
Ответственный секретарь «Поискового движения России», депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что каждая установленная судьба – это восстановленная историческая справедливость:
«Когда мы находим информацию о солдате, считавшемся пропавшим без вести, мы закрываем многолетнюю боль семьи, возвращаем имя героя из небытия».На практической части семинара специалисты делились методиками работы с архивами, цифровыми инструментами и реальными случаями поиска. По словам заместителя директора Департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших Андрея Таранова, такие встречи позволяют вырабатывать единые подходы, объединяя усилия государства и общественности.