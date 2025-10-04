Семинар «Возвращая имена» объединил поисковиков из нескольких регионов России

04 октября 2025, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба правительства Московской области

В Доме правительства Московской области прошёл межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны». Он объединил поисковиков, историков и краеведов из десятков регионов России в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата».





Мероприятие организовали Министерство информации и молодёжной политики Московской области совместно с региональным отделением движения «Поисковое движение России». С 2020 года подмосковный штаб проекта обработал около 2,5 тысячи заявок. Только за девять месяцев 2025 года приняли 401 обращение, включая 52 – из других регионов.



Как отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, проект «Судьба солдата» помогает не только найти сведения о погибших родственниках, но и поделится опытом с другими регионами.



«Проект “Судьба солдата” в Подмосковье – это выстроенная за пять лет система помощи людям. (...) Мы не только помогаем в установлении судеб, но и активно делимся своими наработками. Наши специалисты ездили делиться опытом в Хабаровский край, Волгоградскую и Вологодскую области, а также проводят обучающие семинары и записывают видеоуроки для всех желающих», – отметила Швелидзе.

«Когда мы находим информацию о солдате, считавшемся пропавшим без вести, мы закрываем многолетнюю боль семьи, возвращаем имя героя из небытия».