Подмосковная делегация посетит Международный форум #МЫВМЕСТЕ

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Делегация Московской области побывает на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Форум состоится в Москве 2-5 декабря. На него соберутся десятки тысяч активистов, общественников, представителей НКО, бизнеса и власти. В программе предусмотрены деловые, выставочные и культурные мероприятия. Кульминацией станет торжественная церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

«Подмосковье – активный участник проекта #МЫВМЕСТЕ с момента его основания пять лет назад. В этом году жители региона подали на премию более 740 заявок. За этой цифрой – огромная работа наших волонтëров, общественников, социальных предпринимателей. 27 проектов признали лучшими на региональном этапе, 24 вышли в полуфинал. На форуме узнаем имена победителей. Желаю всем участникам из Подмосковья успехов», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

