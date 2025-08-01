Пациентке Детского центра устранили искривление носа и комплексы по этому поводу

01 августа 2025, 21:08

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля избавили юную пациентку от посттравматической деформации носа с искривлением перегородки. Об этом сообщается на ТГ-канале клиники.





В ДКЦ обратилась 17-летняя девушка, которая после травмы практически не могла дышать носом и испытывала комплексы из-за его формы. Как известно, эта серьёзная проблема влияет не только на дыхание, но и на внешность.

Фото: t.me/roshal_kids

Челюстно-лицевые хирурги выполнили открытую риносептопластику с остеотомией. Это сложная операция по восстановлению правильной анатомии носа.

«Хирургическое вмешательство прошло успешно. Мы восстановили пациентке не только форму носа, но и полноценное дыхание. Уже через месяц после операции был отличный результат», – сказала оперирующий хирург Дарья Анашкина.