Подмосковный педиатр рассказала, чем опасна нехватка витаминов и как её избежать

01 августа 2025, 18:22

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Витаминный дефицит у детей часто маскируется под обычную усталость, предупредила заведующая отделением педиатрии Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Юлия Ровенская. Она перечислила сигналы о нехватке витаминов, которые нельзя игнорировать.







«Среди тревожных симптомов – постоянная вялость. Возможно, в этом случае ребёнку не хватает железа или витаминов группы В. Шелушащаяся кожа говорит о том, что организм просит витамины А, Е и цинк. Частые острые респираторные инфекции могут указывать на дефицит витамина D и цинка», – рассказала врач.

«Прежде всего, это так называемая «цветная тарелка». Каждый приём пищи должен включать овощи разных цветов. Кроме того, 15-20 минут следует проводить на улице, принимая солнечные ванны для выработки витамина D. Можно также организовать ребёнку умные перекусы, давая ему орехи и семечки вместо печенья», – посоветовала Ровенская.