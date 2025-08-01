Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в выходные в 35 парках

01 августа 2025, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные в Подмосковье продолжится акция «Проверь здоровье в парке», сообщили в пресс-службе Минздрава региона. На этот раз медики будут работать в 35 парках таких округов региона, как Балашиха, Жуковский, Талдом, Мытищи, Ленинский и другие.







«В течение лета наши врачи выезжают в подмосковные парки по выходным, чтобы все желающие старше 18 лет могли проверить здоровье в удобном для себя формате. В этом году в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие более 3,7 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

