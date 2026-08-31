Пациентке Подольского роддома удалили из матки гигантский полип-«огурец»

31 августа 2026, 14:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Полип эндометрия размером с небольшой огурец — длиной восемь сантиметров и шириной полтора сантиметра — удалили у пациентки врачи Подольского роддома. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Женщину привезли по скорой с маточным кровотечением. Диагностика показала, что причиной стало аномально крупное образование необычной формы.





«В 99% случаев эти полипы редко перерастают размер крупной вишни — в среднем один-два сантиметра. Как правило, сосуд, питающий полип, не может снабдить достаточным количеством крови и кислорода такую массу тканей, поэтому обычно, достигнув трёх-четырёх сантиметров, нарост начинает усыхать», — объяснил хирург Подольского роддома Федор Богославский.