Почётными донорами России стали с начала года около 500 жителей Подмосковья
484 жителя Московской области получили в текущем году звание «Почётный донор России». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Звание присваивается людям, которые безвозмездно сделали не менее 40 донаций цельной крови или 60 донаций плазмы.
«Всего на сегодняшний день почётными донорами являются почти 28 тысяч жителей Московской области. Благодаря донорам наши медучреждения укомплектованы запасами крови и её компонентов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Сделать донацию можно в Московском областном центре крови, который работает на приём без предварительной записи и выходных с 8:00 до 14:00, его окружных отделениях и в ходе выездных акций.