Подмосковный педиатр Наумова назвала приоритеты при составлении графика школьника

31 августа 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современные школьники часто вынуждены совмещать школу, домашние задания и занятия с репетиторами со спортивными секциями, кружками и другой деятельностью. При этом родители не всегда задумываются о физиологических пределах детского организма, заявила врач-педиатр НИКИ детства Ирина Наумова.





Она рассказала, как грамотно составить график школьника.

«Самое важное правило – сон должен быть приоритетом. Младшим школьникам в возрасте от шести до девяти лет необходимо спать 10-11 часов, подросткам от 10 до 13 лет – девять-десять часов, старшим подросткам – не менее восьми. Если ребёнок постоянно не высыпается, никакие кружки не дадут эффекта. Мозг просто не сможет усваивать информацию», – подчеркнула Наумова.

«Оптимальное количество дополнительных занятий – два-три кружка или секции в неделю, не больше. При этом важно учитывать нагрузку. Если ребёнок занимается спортом с ежедневными тренировками, дополнительные интеллектуальные кружки могут стать избыточными. Если же он ходит в музыкальную школу с ежедневными занятиями, спорт должен быть лёгким, чтобы школьник получал от него удовольствие и укреплял здоровье», – подчеркнула врач.

«Обратите внимание на частые головные боли, боли в животе без видимых причин, нарушения аппетита, частые простуды и проблемы со сном. Если ребёнок становится рассеянным, раздражительным, плаксивым, замкнутым или агрессивным, у него пропадает интерес к любимым занятиям, снижается успеваемость, начинаются тики или навязчивые движения, это серьёзный повод пересмотреть график. Обсудите с ребёнком, что ему действительно нравится: часто дети боятся сказать сами, чтобы не разочаровать родителей», – отметила врач.