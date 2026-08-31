Школу в серпуховском селе Липицы капитально отремонтировали
Капремонт школы, расположенной на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов, завершён. Обновлённое учреждение откроют 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт в здании общей площадью более 3 200 квадратных метров провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В школе обновили и утеплили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, провели отделку помещений, установили новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.Торжественное открытие состоится в День знаний.