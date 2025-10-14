Пациенту Детского центра исправили грудную клетку с помощью двух пластин

14 октября 2025, 16:32

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля исправили подростку грудную клетку с помощью титановых пластин. Об этом сообщили в пресс-службе клиники. В центр обратился 16-летний пациент с выраженной воронкообразной деформацией грудной клетки, которая сформировалась у него в подростковом возрасте.







«Из-за жёсткости костных структур врачи приняли решение провести нестандартную операцию с помощью двух титановых пластин. При установке одной либо сохранилась бы остаточная деформация, либо сформировался выраженный рёберный выступ. Поэтому хирурги решили установить две пластины разного размера через единственный разрез», – пояснил заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко.