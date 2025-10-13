Подмосковные хирурги исправили девушке-подростку деформацию мизинца

13 октября 2025, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы исправили девушке-подростку мизинец с деформацией. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОДКТОБ для хирургического лечения поступила 17-летняя девушка с клинодактилией. При такой аномалии развития один или несколько пальцев деформированы и имеют клиновидную форму. Патология может быть наследственной или возникать спонтанно. Деформация мешала девушке писать ручкой и пользоваться столовыми приборами.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«У подростка аномалия наблюдалась сразу на обеих руках. Хирургическое лечение начали с правой руки, так как пациентка – правша. В ходе операции восстановили анатомически верное строение пальца и провели кожную пластику. В дальнейшем пациентку ждёт аналогичная операция повторная на левой руке», – рассказал заведующий отделением №1, врач-травматолог-ортопед Сергей Хохлов.