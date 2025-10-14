Замдиректора Шатурского энерготехникума стала лауреатом губернаторской премии
Заместитель директора по учебно-методической работе Шатурского энергетического техникума Надежда Ёркина стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
По итогам конкурсного отбора претендентов Надежду Владимировну признали лучшим руководителем образовательной организации в номинации «Кузница профессионалов».
«Ёркина назвала важным направлением своей деятельности международные конференции, которые помогают формировать настоящих профессионалов. В этом году на базе энерготехникума провели четыре научно-практические конференции, которые собрали более 70 участников, в том числе из Узбекистана и Белоруссии. Под руководством Надежды Владимировны студенты участвуют в научных конференциях и показывают высокий уровень исследовательских работ», – рассказали в администрации.
В прошлом году Шатурский энерготехникум представлял Подмосковье на Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности» и Всероссийском фестивале методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Призёрами последнего стали директор техникума Юрий Давыдов и его заместитель по учебно-методической работе Надежда Ёркина.
Ранее Давыдов удостоился премии губернатора «Лучший по профессии» в сфере образования. Высокую награду он получил как лучший руководитель образовательной организации в номинации «Социальное партнёрство».