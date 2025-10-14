В Красногорске назвали победителей конкурса чтецов «Серебряный Скорпион»
18 чтецов и авторов из Красногорска в возрасте от восьми лет собрал IX открытый фестиваль-конкурс художественного слова «Серебряный Скорпион». Он состоялся в усадьбе Знаменское-Губайлово, сообщили в пресс-службе городского округа.
В исполнении дебютантов и признанных мэтров звучали произведения поэтов Серебряного века, современные строки и авторская лирика. Победителями конкурса в разных возрастных группах стали Вера Шенявина, Дарья Кузнецова и Марьяна Назырова.
«Я родилась в этом городе, и эта усадьба – маленький кусочек истории литературы. Она всегда меня притягивала. Именно здесь и нужно читать то, что является частью моей души», – отметила победительница фестиваля-конкурса Назырова.
Девушка пишет стихи с детства. Брат Марьяны – герой СВО Андрей Назыров с позывным «Поэт». Его посмертно наградили орденом Мужества.
Победителям фестиваля-конкурса художественного слова «Серебряный Скорпион» вручили дипломы и памятные подарки, в том числе настоящие перья и чернила для письма.