Пауэрлифтеры из Мытищ завоевали четыре медали первенства и чемпионата ЦФО

30 октября 2025, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Две золотые и две серебряные медаль завоевали воспитанники мытищинской спортивной школы ЦДЮС на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На высшую ступень пьедестала почёта по итогам первенства поднялись Ульяна Суслова, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов, и Виктория Балашова в весовой категории до 63 килограммов.





«Отметим, что результаты Ульяны Сусловой в жиме и по сумме троеборья побили рекорды России среди девушек до 18 лет. Кроме того, по жиму Ульяна смогла побить рекорд страны и среди взрослых спортсменок», — говорится в сообщении.