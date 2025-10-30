Достижения.рф

Пауэрлифтеры из Мытищ завоевали четыре медали первенства и чемпионата ЦФО

Две золотые и две серебряные медаль завоевали воспитанники мытищинской спортивной школы ЦДЮС на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На высшую ступень пьедестала почёта по итогам первенства поднялись Ульяна Суслова, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов, и Виктория Балашова в весовой категории до 63 килограммов.

«Отметим, что результаты Ульяны Сусловой в жиме и по сумме троеборья побили рекорды России среди девушек до 18 лет. Кроме того, по жиму Ульяна смогла побить рекорд страны и среди взрослых спортсменок», — говорится в сообщении.
Серебро первенства завоевал Максим Горький, а второе место на чемпионате занял Владимир Константинов.
