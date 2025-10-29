Известен размер призовых для российских фигуристов на внутренних турнирах сезона
Стал известен размер призовых для российских фигуристов на внутренних турнирах сезона-2025/26. Как оказалось, премии остались на уровне прошлого года.
Как сообщает Metaratings.ru, на этапах Гран-при России победители получат по 500 тыс. рублей, серебряные призеры — 300 тыс., бронзовые — 200 тыс. Финал Гран-при предусматривает вознаграждение в один млн рублей за первое место, 750 тыс. — за второе и 500 тыс. — за третье.
На чемпионате России призовые выше: победители и серебряные медалисты получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые призеры — один млн рублей.
Федерация фигурного катания на коньках России сохранила размер премий на уровне прошлого года.
