Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» на Чемпионате России по тхэквондо ВТФ

30 октября 2025, 09:19

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены Подмосковья завоевали бронзу на командном чемпионате России по тхэквондо Подмосковные тхэквондисты стали бронзовыми призёрами командного чемпионата России по версии ВТФ, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







Регион в мужских командных боях представляли воспитанники Училища олимпийского резерва №1 из Краснознаменска — Кирилл Панасенков, Хайбула Курбанов, Карим Рамазанов и Рамазан Рамазанов.



Команда Московской области заняла третье место, разделив бронзу с представителями Москвы. Победу одержали спортсмены из Санкт-Петербурга, а второе место заняла команда Республики Татарстан.



Соревнования проходили с 27 по 29 октября в Елабуге (Республика Татарстан) в рамках федеральной программы «Спорт России». В чемпионате приняли участие более 350 спортсменов из 34 регионов страны.