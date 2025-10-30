Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» на Чемпионате России по тхэквондо ВТФ
Спортсмены Подмосковья завоевали бронзу на командном чемпионате России по тхэквондо Подмосковные тхэквондисты стали бронзовыми призёрами командного чемпионата России по версии ВТФ, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Регион в мужских командных боях представляли воспитанники Училища олимпийского резерва №1 из Краснознаменска — Кирилл Панасенков, Хайбула Курбанов, Карим Рамазанов и Рамазан Рамазанов.
Команда Московской области заняла третье место, разделив бронзу с представителями Москвы. Победу одержали спортсмены из Санкт-Петербурга, а второе место заняла команда Республики Татарстан.
Соревнования проходили с 27 по 29 октября в Елабуге (Республика Татарстан) в рамках федеральной программы «Спорт России». В чемпионате приняли участие более 350 спортсменов из 34 регионов страны.
Команда Московской области заняла третье место, разделив бронзу с представителями Москвы. Победу одержали спортсмены из Санкт-Петербурга, а второе место заняла команда Республики Татарстан.
Соревнования проходили с 27 по 29 октября в Елабуге (Республика Татарстан) в рамках федеральной программы «Спорт России». В чемпионате приняли участие более 350 спортсменов из 34 регионов страны.