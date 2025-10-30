Журналист Губерниев рассказал, надо ли показывать Олимпиаду-2026 в России
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выступил с решительным заявлением о необходимости трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года на территории России. Его слова цитирует Sport24.
По мнению Губерниева, те, кто не желает показа Олимпиады, могут просто не смотреть трансляции. Вместе с тем журналист весьма жестко прошелся по ярым противникам этой инициативы.
«Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят. Мы ведь проходили это во время Олимпиады в Париже», — сказал Губерниев.На данный момент только три российских спортсмена получили право участвовать в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Среди них фигуристки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.