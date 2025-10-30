Журналист Губерниев рассказал, надо ли показывать Олимпиаду-2026 в России

30 октября 2025, 05:08

Журналист Губерниев раскритиковал противников показа Олимпиады в России

Дмитрий Губерниев (Telegram / @RealGuberniev)

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выступил с решительным заявлением о необходимости трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года на территории России. Его слова цитирует Sport24.





По мнению Губерниева, те, кто не желает показа Олимпиады, могут просто не смотреть трансляции. Вместе с тем журналист весьма жестко прошелся по ярым противникам этой инициативы.

