Журналист Губерниев рассказал, надо ли показывать Олимпиаду-2026 в России

Дмитрий Губерниев (Telegram / @RealGuberniev)

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выступил с решительным заявлением о необходимости трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года на территории России. Его слова цитирует Sport24.



По мнению Губерниева, те, кто не желает показа Олимпиады, могут просто не смотреть трансляции. Вместе с тем журналист весьма жестко прошелся по ярым противникам этой инициативы.

«Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят. Мы ведь проходили это во время Олимпиады в Париже», — сказал Губерниев.


На данный момент только три российских спортсмена получили право участвовать в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Среди них фигуристки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.
Александр Огарёв

