Пауэрлифтеры из Мытищ завоевали четыре награды на первенстве России

24 февраля 2026, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Две золотые и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мытищ на первенстве России по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет и юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в Туле с 16 по 22 февраля. От Мытищ в сборную Московской области вошли воспитанники спортшколы ЦДЮС.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись мытищинские девушки: Надежда Йосеф, выступавшая в весовой категории до 76 килограммов, и Алина Костина в весовой категории до 567 килограммов», — говорится в сообщении.