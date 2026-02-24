Экс-нападающий сборной России оценил подбор игроков Карпина

24 февраля 2026, 17:34

Футболист Кержаков: у Карпина хороший подбор игроков

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков отметил, что у главного тренера национальной команды Валерия Карпина сейчас есть качественный подбор футболистов.





В 2025 году сборная России провела десять товарищеских матчей BetBoom — одержала шесть побед, один раз проиграла и трижды сыграла вничью. При этом РФС пока не сообщал о договорённостях по спаррингам на 2026 год.





«Сейчас в сборной России у Карпина собраны неплохие игроки», — прокомментировал Кержаков Metaratings.ru.