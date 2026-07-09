В Павловском Посаде открывается выставка художницы Марины Петровой-Савостьяновой

09 июля 2026, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Персональная выставка художницы Марины Петровой-Савостьяновой «Искусство позитива» откроется в галерее «Дом Широкова» в Павловском Посаде в пятницу, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Марина Петрова-Савостьянова — уроженка Павловского Посада. Она закончила Московский архитектурный институт. Писала натюрморты и пейзажи, увлекалась графикой, но со временем нашла свой стиль в авангарде и абстракции.





«В экспозицию вошли яркие абстракционистские работы, излучающие свет и динамику. Основу выставки составляют картины, несущие в себе оптимизм и энергию и пробуждающие у зрителя положительные эмоции», — говорится в сообщении.