В Павловском Посаде выявили победителей третьего этапа «Кубка футбольных мам»
Девять команд приняли участие в третьем этапе «Кубка футбольных мам» в Подмосковье. Он состоялся на стадионе «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Команды приехали из Москвы, Московской области, Владимира и Брянска. В Золотой лиге первое место заняла команда «Футбольные мамы Москвы», второе – «Авангард мамы» из Раменского, третье – Сборная футбольных мам Московской области.
В Серебряной лиге победила команда «Динамо Брянск». Тройку лучших дополнили «Владимирские Пантеры» и «Мамы Посада».
В Бронзовой лиге топ-3 составили «СШ Талант» из Серпухова, «Футбольные мамы Дмитров» и «Букетомания» (Московская область).
«Кубок футбольных мам» – серия турниров, объединяющая активных мам футболистов и всех женщин, неравнодушных к футболу. В этом году организаторы ввели для команд систему рейтинга. За первое место дают восемь очков, за второе – семь, за третье – шесть. По итогам серии составят рейтинг, который определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в августе в Чехове.
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