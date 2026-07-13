В Павловском Посаде выявили победителей третьего этапа «Кубка футбольных мам»

13 июля 2026, 19:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Девять команд приняли участие в третьем этапе «Кубка футбольных мам» в Подмосковье. Он состоялся на стадионе «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.