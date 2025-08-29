В два новых кампуса Технолицея им. В.И. Долгих заехали первые ученики

29 августа 2025, 19:41

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Технолицее им. В.И. Долгих в муниципальном округе Истра к началу учебного года открыли два кампуса для учеников. Туда заселяются первые лицеисты – 18 детей из 10 регионов страны - Нижегородской, Волгоградской, Архангельской Вологодской, Пензенской областей, Ставропольского края, Мордовии, Санкт-Петербурга и других. В их числе – 13 победителей и призёров этапов Всероссийской олимпиады школьников.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Технолицей поговорить с ребятами.

«Мы вас очень ждали. В прошлом году мы открыли кампус для преподавателей, в этом – построили два для учащихся. Здесь всё продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Директор Технолицея Екатерина Петровна с командой всегда находится в поиске всего нового, и эффективного. Много сейчас говорим об искусственном интеллекте, о том, как он будет влиять на образование наших детей, как мы будем его использовать. Всё это очень интересно, но без вас мы не разберемся», – обратился губернатор к ребятам.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Рады, что вы выбрали нашу школу. Надеюсь, что достойно пройдёте все экзамены. Будьте инициативными, предлагайте что-то новое, мы – только за. Хочу пожелать всем успехов, встретить здесь друзей, получить новые впечатления, опыт. Мы хотим, чтобы у вас всё получилось», – заключил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Ребята проходили конкурсные испытания, мы оценивали их портфолио. Из 18 наших пансионеров 13 получили грант на обучение и проживание. У всех свои достижения, возможности для роста. Мы верим абсолютно в каждого ребёнка и считаем, что вместе у нас всё получится», – отметила директор Технолицея им. В.И. Долгих Екатерина Сизинцева.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Я победитель и призёр региональных этапов олимпиад по разным предметам. Сдавала экзамены по английскому, русскому языкам и математике. Всё нравится, комнаты отличные. С нетерпением жду учёбы. Здесь хорошие учителя, комфортные классы для занятий», – поделилась Аня.