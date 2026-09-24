В МФЦ Егорьевска открыли пункт вакцинации

24 сентября 2026, 12:47

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В здании МФЦ муниципального округа Егорьевск на улице Карла Маркса, 25/19 теперь можно сделать прививку. Жителям доступны вакцины «ФЛЮ-М», «Ультрикс Квадри» для детей и «Превенар 13» против пневмонии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Директор МФЦ Павел Кривошеев уже прошел вакцинацию и своим примером призвал жителей не откладывать профилактику. Предварительная запись не требуется — достаточно прийти с паспортом и полисом ОМС. Перед процедурой фельдшер проведет обязательный осмотр.

«Грипп — это не просто простуда, а серьезное заболевание, которое может вызвать опасные осложнения. Лучший способ обезопасить себя и своих близких — это своевременная вакцинация. Вакцинация от гриппа позволяет защититься от болезни и осложнений, к которым он может привести. Уже сейчас необходимо защитить себя и близких — сделать прививку от гриппа!» — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Миронова.