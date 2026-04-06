В доме №2 красногорского ЖК «Ильинойс» началась выдача ключей
Владельцам квартир в доме №2 жилого комплекса «Ильинойс» в Красногорске начали выдавать ключи. В новостройку въедут 1637 семей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
Дом состоит из двух корпусов высотой 23 и 24 этажа, его общая площадь составляет более 100 600 квадратных метров.
В ЖК «Ильинойс» расположенном на юге Красногорска, уже заселён дом №1 на 1058 квартир и действует детский сад на 250 воспитанников.«Новостройке присвоили адрес: Александровская улица, дом 3. В здании есть кладовки для жильцов и подземный паркинг, а на первом этаже находятся коммерческие помещения, где откроют аптеку, супермаркет и пр. Кроме того, в доме начнёт приём пациентов встроенная поликлиника», — говорится в сообщении.