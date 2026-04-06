В доме №2 красногорского ЖК «Ильинойс» началась выдача ключей

06 апреля 2026, 09:07

Владельцам квартир в доме №2 жилого комплекса «Ильинойс» в Красногорске начали выдавать ключи. В новостройку въедут 1637 семей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.





Дом состоит из двух корпусов высотой 23 и 24 этажа, его общая площадь составляет более 100 600 квадратных метров.



