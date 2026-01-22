Пчеловодческое хозяйство из Клина стало лауреатом Национальной премии «АГРОЛИДЕР»

22 января 2026, 22:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО

Подмосковное фермерское хозяйство «Золино» названо лауреатом Национальной премии «АГРОЛИДЕР 2025». Награждение состоялось на международной выставке AGRAVIA 2026, которая проходит в «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Подмосковья.





Национальная премия «АГРОЛИДЕР» – отраслевой проект, направленный на выявление лучших практик и достижений в агропроме России.

«Лауреатом премии в категории «Животноводство – пчеловодство – лучшее малое предприятие» стало подмосковное фермерское хозяйство «Золино». КФХ с 2022 года работает на территории городского округа Клин и специализируется на пчеловодстве. Сегодня там содержатся 120 пчелосемей, а по итогам прошедшего года объём производства мёда составил полторы тонны», – отметили в пресс-службе.