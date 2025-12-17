Пчеловоду из Егорьевска передали земельный участок для развития производства

17 декабря 2025, 12:24

оригинал Фото: медиасток.рф

Участок площадью 13 гектаров у деревни Старовасилёво в округе Егорьевск предоставили в аренду без торгов крестьянско-фермерскому хозяйству «Пчёлка Аня». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





Сейчас у молодой егорьевской фермы есть 41 пчелиная семья. Новый участок поможет хозяйству нарастить производство.





«Молодые фермерства отличаются энергией и азартом, они в начале своего пути, поэтому особенно нуждаются в государственной поддержке. (…) «Пчёлка Аня» ранее уже получила более 53 гектаров земель сельхозназначения, и еще 13 гектаров хозяйству передали в ноябре этого года», — сказал глава Минимущества региона Тихон Фирсов.