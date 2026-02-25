Педагог Галина Селищева даст в Раменском концерт «Сильная женщина»

25 февраля 2026, 17:48

Фото: гимназия №2 Раменского

Педагог-организатор раменской гимназии №2 Галина Селищева даст 5 марта весенний концерт. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа





Устраивать в марте музыкальные вечера стало для Галины доброй традицией. В этом году она представит новую программу «Сильная женщина».

Селищева поёт на сцене с пяти лет.



Фото: Раменский медиацентр

«С радостью объявляю о своём предстоящем сольном концерте, который состоится в первые дни весны! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей народной, современной эстрадной и популярной музыки. На концерте вы услышите лучшие композиции моего репертуара из новой программы «Сильная женщина», наполненные глубокими чувствами, весенним настроением и эмоциями. Каждая песня – история, которой я хочу поделиться с вами», – сказала педагог.