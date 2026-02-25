Педагог Галина Селищева даст в Раменском концерт «Сильная женщина»
Педагог-организатор раменской гимназии №2 Галина Селищева даст 5 марта весенний концерт. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа
Устраивать в марте музыкальные вечера стало для Галины доброй традицией. В этом году она представит новую программу «Сильная женщина».
Селищева поёт на сцене с пяти лет.
«С радостью объявляю о своём предстоящем сольном концерте, который состоится в первые дни весны! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей народной, современной эстрадной и популярной музыки. На концерте вы услышите лучшие композиции моего репертуара из новой программы «Сильная женщина», наполненные глубокими чувствами, весенним настроением и эмоциями. Каждая песня – история, которой я хочу поделиться с вами», – сказала педагог.Кроме Галины, на концерте выступят ученики, педагоги, выпускники и родители. Вечер состоится 5 марта в 19 часов в гимназии № 2 «Эврика». Вход будет свободным.