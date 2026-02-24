Турнир «Лыжня Александра Завьялова» собрал в Раменском более 270 спортсменов

24 февраля 2026, 18:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Традиционные соревнования «Лыжня Александра Завьялова» состоялись в Раменском округе в 35-й раз. За победу сражались более 270 спортсменов из разных городов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, тренер Александр Завьялов занялся развитием спорта в Раменском в 1991 году. С тех пор соревнования, которые он проводит, собирают здесь любителей лыжных гонок.





«С приветственным словом к участникам и гостям турнира обратился председатель окружного Совета депутатов Юрий Ермаков. Он также вручил Александру Завьялову знак главы Раменского муниципального округа», — говорится в сообщении.