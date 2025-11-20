В Химках подготовили несколько концертов ко Дню матери

20 ноября 2025, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 30 число. В преддверии этой даты в Химках проведут несколько развлекательных мероприятий с концертами и играми, сообщает пресс-служба городского округа.





В ближайшую субботу, 22 ноября, гостей приглашает парк Величко. Там в честь Дня матери в полдень начнётся анимационная программа с конкурсами. В программе также мастер-класс по технике рисования «Эбру» и концерт творческих коллективов ДК «Лунёво». В этот же день в парке «Подрезково» в 13:00 стартует музыкально-интерактивная программа «Милым мамам», а в 14:00 — мастер-класс для детей «Открытка маме».





«27 ноября состоится тематический концерт в ДК «Лунёво», а 28 ноября — в ДК «Контакт». Кроме того, гостей «Контакта» ждёт дискотека, конкурсы и флешмоб», — отмечается в сообщении.