В Химках устраняют повреждения теплосетей

19 ноября 2025, 21:49

В Клязьме-Старбеево ремонтируют теплосеть, питающую 31 дом

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках в микрорайоне Клязьма-Старбеево на улице Станиславского, у дома №10, продолжается ремонт разводящих труб центрального отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Химки.