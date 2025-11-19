В Химках устраняют повреждения теплосетей
В Химках в микрорайоне Клязьма-Старбеево на улице Станиславского, у дома №10, продолжается ремонт разводящих труб центрального отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Химки.
Данный участок теплосети обеспечивает теплом 31 многоквартирный дом, поэтому восстановительные работы ведутся в оперативном режиме.
Накануне на объекте побывали вместе с директором Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергеем Чубаровым, чтобы проконтролировать динамику ремонта. Специалисты уже заменили один проблемный отрезок трубопровода.
Сейчас рабочие устраняют второе повреждение.
По данным «ТСК Мосэнерго», завершение всех работ запланировано на сегодня — ориентировочно до 23:00.
