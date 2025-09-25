В Мелихове в День учителя вспомнят традиции семьи Чеховых
В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» 5 октября отметят День учителя. Программа праздника позволит ближе узнать Антона Павловича, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие начнётся с экскурсии по Главному дому. Затем гостям расскажут, как веселились Чеховы – в семье писателя часто устраивали любительские спектакли. Участники программы попробуют себя в роли актёров в дивертисменте по рассказу Чехова «Бенефис соловья», – отметили в ведомстве.Вторая часть программы будет представлять собой музыкально-литературную встречу «Париж. Москва. Avanture». Зрители смогут почувствовать романтическую атмосферу Парижа и понять, чем он так притягивал таланты со всего мира.
Гости совершат музыкальное путешествие вместе с выпускницей РАМ им. Гнесиных, лауреатом всероссийских и международных конкурсов Алисой Мандрик, актрисой театра ГАЦТК им. С. Образцова Екатериной Малетиной и музыкантом Иваном Рахмановым.