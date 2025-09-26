В Клину фигуры школьников вдоль дорог переодели по погоде
Клинские школьники устроили необычную акцию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ученики школы «Альфа», лицея им. Д.И. Менделеева и юные инспекторы дорожного движения вышли на улицы с шапками.
Головные уборы предназначались для дорожных манекенов-школьников. Картонные фигурки появились перед началом учебного года возле учебных заведений на нерегулируемых пешеходных переходах. Задумка Минтранса состояла в привлечении внимания водителей к переходам. Но со временем, по словам самих автомобилистов, они перестали обращать внимание на картонных детей, так как одежда на них оставалась летней.
«Осень – время утепляться. Мы хотим напомнить своей акцией детям, что шапки нужно носить. К тому же таким образом мы привлекаем внимание водителей к картонным школьникам, чтобы они по-прежнему снижали скорость перед пешеходными переходами», – рассказала учитель начальных классов школы «Альфа» Лолита Машканова.Тёплыми аксессуарами школьников обеспечила местная телекомпания, а переодеть манекены удалось на улицах Чайковского, Мира и Самодеятельной.