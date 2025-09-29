Педагог из Реутова представила на форуме образовательную настольную игру
Педагогические разработки Реутова оценили на областном уровне. Советник директора по воспитанию школы №6 Татьяна Дымарчук представила авторские методики на региональном форуме классных руководителей Московской области, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Форум прошёл на базе Корпоративного университета развития образования. На интерактивной выставке педагог из Реутова поделилась уникальным опытом использования игровых технологий в образовательной и воспитательной работе.
«Дымарчук презентовала свой стенд под названием «КЛАССный маршрут», в центре которого – познавательная настольная игра «Моё Подмосковье». Разработка призвана помочь ученикам в увлекательной форме знакомиться с историей, культурой и достопримечательностями своего региона. Автор считает игру ценным инструментом в краеведческой деятельности классного руководителя. Она стала продолжением ранее созданного и успешно апробированного проекта – настольной игры «Реутов. В поисках исторических сокровищ», – рассказали в администрации.
В ходе выступления педагог не только рассказала о концепции игр, но и поделилась практическими советами по их применению в работе с классом.
Участники лично оценили разработку, приняв участие в демонстрационной игре и викторине. В качестве памятного сувенира каждый получил открытку с изображением символа Реутова – Колокола «Реут».