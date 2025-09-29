В Реутове торжественно открыли выставку Академии акварели Сергея Андрияки
В Музейно-выставочном центре Реутова открыли выставку работ художников прославленной Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Мероприятие организовали при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Оно прошло в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» и стало подарком для всех ценителей классического изобразительного искусства.
С приветственным словом к первым посетителям обратилась муниципальный координатор проекта Антонина Кошкина. Она провела для гостей первую экскурсию, подробно рассказав о творчестве мастеров академии.
«Эта выставка – прекрасная возможность увидеть, как традиции русского реалистического искусства продолжаются в работах современных мастеров. У жителей нашего города есть возможность прикоснуться к такому высокому творчеству», – отметила Кошкина.Партийный проект «Историческая память» нацелен на сохранение и популяризацию культурного достояния страны.