В Реутове торжественно открыли выставку Академии акварели Сергея Андрияки

29 сентября 2025, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Музейно-выставочном центре Реутова открыли выставку работ художников прославленной Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Мероприятие организовали при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Оно прошло в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» и стало подарком для всех ценителей классического изобразительного искусства.



С приветственным словом к первым посетителям обратилась муниципальный координатор проекта Антонина Кошкина. Она провела для гостей первую экскурсию, подробно рассказав о творчестве мастеров академии.

«Эта выставка – прекрасная возможность увидеть, как традиции русского реалистического искусства продолжаются в работах современных мастеров. У жителей нашего города есть возможность прикоснуться к такому высокому творчеству», – отметила Кошкина.