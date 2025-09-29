В Реутове открыли первую в Подмосковье социальную гостиницу для бойцов СВО
В Реутове открыли первую в Московской области социальную гостиницу для ветеранов спецоперации. Для воинов, прибывающих на реабилитацию в Центр ортопедии и протезирования, отремонтировали муниципальное помещение, где они смогут временно находиться, сообщил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.
Пребывание для участников СВО в этой гостинице будет бесплатным. Сопровождением занимаются городская Ассоциация ветеранов СВО и сотрудники лечебной организации.
«Сегодня в квартире проживает воин из Северной Осетии Алан Казиев. Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Юрьевичем Брынцаловым и председателем Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кириллом Сергеевичем Лосунчуковым встретились с бойцом. Алан Михайлович получил минно-взрывную травму на Запорожском направлении», – рассказал Науменко.
После ранения Казиев, получив образование, работает в военкомате. Он вступил в ряды местного отделения ассоциации и активно занимается спортом. Участвует в соревнованиях по стрельбе и плаванию. Отмечает, что выбрал реутовский Центр по рекомендации Фонда «Защитники Отечества», так как он – один из лучших в России.
В центре изготовили два высокотехнологичных протеза, которые помогут бойцу вернуться к полноценной жизни.
Науменко напомнил, что Центр ортопедии и протезирования работает в Реутове с 2020 года. За это время изготовили более полутора тысяч протезов с применением передовых технологий, 600 из них – для участников СВО со всей России.