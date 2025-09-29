В Реутове открыли первую в Подмосковье социальную гостиницу для бойцов СВО

29 сентября 2025, 15:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове открыли первую в Московской области социальную гостиницу для ветеранов спецоперации. Для воинов, прибывающих на реабилитацию в Центр ортопедии и протезирования, отремонтировали муниципальное помещение, где они смогут временно находиться, сообщил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.





Пребывание для участников СВО в этой гостинице будет бесплатным. Сопровождением занимаются городская Ассоциация ветеранов СВО и сотрудники лечебной организации.



«Сегодня в квартире проживает воин из Северной Осетии Алан Казиев. Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Юрьевичем Брынцаловым и председателем Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кириллом Сергеевичем Лосунчуковым встретились с бойцом. Алан Михайлович получил минно-взрывную травму на Запорожском направлении», – рассказал Науменко.