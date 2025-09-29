В Реутове молодежи торжественно вручили их первые паспорта

29 сентября 2025, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Реутове прошла торжественная церемония вручения паспортов шести юным жителям округа. Ребята получили главный документ гражданина России в праздничной обстановке, отметили в Администрации городского округа Реутов.