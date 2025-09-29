В Реутове молодежи торжественно вручили их первые паспорта
В Реутове прошла торжественная церемония вручения паспортов шести юным жителям округа. Ребята получили главный документ гражданина России в праздничной обстановке, отметили в Администрации городского округа Реутов.
Первые паспорта вручил заместитель главы наукограда Екатерина Отческая. Она поздравила молодых ребят с важным событием. Подчеркнула, что они обрели не только новые права, но и приняли на себя серьезные обязанности.
С напутственными словами к молодежи обратился руководитель реутовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко. Он пожелал ребятам быть достойными гражданами и хранить традиции старших поколений.
Каждому из шести участников церемонии вместе с паспортом вручили символический и ценный подарок — фундаментальный труд Николая Карамзина «История государства Российского».
В Реутове такие мероприятия стали доброй традицией — они помогают подчеркнуть значимость получения первого паспорта и воспитывают у молодежи чувство ответственности, патриотизма и уважения к государственным символам.
