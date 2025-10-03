Премьер-министр Мишустин поддержал идею шатурского студента

03 октября 2025, 18:19

Фото: пресс-служба правительства РФ

Студент Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын стал участником встречи с премьером Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Встреча состоялась в рамках Форума классных руководителей и выставки «85-лет СПО: сила в мастерстве!».



Евгений учится на четвёртом курсе и является амбассадором федерального проекта «Профессионалитет». Его предложение о ежегодном проведении Всероссийского форума амбассадоров получило поддержку Мишустина.



«По мнению Жени, такие встречи помогут студентам обмениваться лучшими практиками по взаимодействию со школьниками, которые только выбирают профессию, проводить встречи с будущими работодателями, расширять потенциал каждого студента. Сам Евгений сочетает высокую успеваемость и научную деятельность с активной гражданской и общественной позицией», – пояснили в администрации.