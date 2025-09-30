Педагог-психолог из Воскресенска участвует в финале всероссийского конкурса

30 сентября 2025, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Москве стартовали очные испытания заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2025». Подмосковье в финале представляет сотрудница Лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова из Воскресенска Евгения Казберова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.







«В конкурсе участвуют представители 83 регионов России – педагоги-психологи детсадов, школ, техникумов и психологических центров системы образования. В течение трёх дней они будут проходить испытания по 20 номинациям. Имена победителей объявят 2 октября на торжественной церемонии закрытия», – рассказали в ведомстве.