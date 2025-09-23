В Подмосковье усилили подготовку школьников по естественно-научным предметам
В подмосковных школах стартовала программа углублённого изучения физики. На первом этапе проект охватил десятиклассников 30 школ, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
«Видим повышенный интерес школьников к физике. В прошлом году число участников Всероссийской олимпиады по этому предмету выросло на 40%. А на Международной олимпиаде по физике участники из Подмосковья принесли сборной страны три медали – больше половины от общего числа наград», – отметила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба Минобразования Московской области.Учитывая запрос школьников на изучение естественно-научных дисциплин, в регионе в пилотном формате начали реализацию углублённой образовательной программы.
«Для этого на базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы создали региональный центр «Спектр». В дальнейшем включим в проект химию и биологию, а также углублённое обучение физики с восьмого класса», – пояснила вице-губернатор.Обучение проходит в нескольких форматах. Так, десятиклассники осваивают на базе своих школ решение задач по физике повышенной сложности. Занятия проводят в формате кружка.
Кроме того, ученики будут посещать образовательные интенсивы по экспериментальной физике на базе Физтех-лицея. Первое занятие уже состоялось. Школьникам предоставят оборудование для проведения опытов по статике, термодинамике, электродинамике и оптике.
Помимо этого, школьников ждёт курс лекций преподавателей Московского физико-технического института и Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. В программе – более 15 тем по физике.