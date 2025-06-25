В Дмитрове провели акцию по профилактике мошенничества
Акцию «Стоп — мошенники!» провели в Дмитровском округе сотрудники полиции и представительница Общественного совета Валентина Лобазова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции жителям многоквартирных домов, садовых товариществ и частного сектора рассказали о схемах обмана, которые используют мошенники. Они подробно объяснили, по каким приметам распознать обман, какие вопросы обычно задают мошенники, за кого себя выдают и какими психологическими приёмами пользуются», — говорится в сообщении.Отдельное внимание в ходе бесед было уделено мошенничеству в интернете. Жителей научили распознавать фальшивые сайты и подозрительные электронные письма и напомнили о рисках при переходе по гиперссылке из непроверенного источника.
Всем участникам бесед вручили тематические памятки.